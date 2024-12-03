Вместе с ним перекрыт последний путь снабжения украинского гарнизона в Великой Новосёлке

Путь, соединявший гарнизон украинских формирований в Великой Новосёлке с основными частями войск ВСУ в Донецкой Народной Республике, был перерезан. Это случилось из-за того, что российская армия взяла под контроль населённый пункт Новый Комар, окончательно отрезав украинские военные подразделения от поставок.

По информации некоторых источников, освобождение части посёлка состоялось в ночь с 1 на 2 декабря. В то же время ряд других репортов утверждает, что Новый Комар был взят под контроль российскими войсками к вечеру вчерашнего дня, и теперь они начинают укрепляться на занятой территории. Различия в датах и событиях можно объяснить. Это во многом связано с тем фактом, что обстановка на данном направлении меняется слишком быстро, и новая информация быстро теряет актуальность на линии боевого соприкосновения.

Однако, факт того, что украинские войска утратили контроль над путями снабжения Великой Новосёлки, также подтверждается источниками противоборствующей стороны. Они сообщают, что россияне полностью изолировали этот населённый пункт с северной стороны. К нему вело всего три дороги. По данным украинских корреспондентов, две из них перехвачены российскими силами, в то время как третья находится под их огневым контролем.

Обстановка вокруг Великой Новосёлки начинает складываться также, как и при взятии Угледара. Там украинским военным также не повезло, и его гарнизон оказался в сложном положении, испытывая трудности с логистикой.