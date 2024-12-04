В среднем за неделю уходит 8,5 часа на просмотр видео и 7,4 на гейминг

В анализе MIDiA Research утверждается, что геймеры проводят больше времени, просматривая стримы на таких платформах, как Twitch и YouTube, чем играя. Согласно отчету, у издателей игр имеется «неиспользованный потенциал» для интеграции своего видеоконтента на сторонние сервисы. В исследовании отмечается, что в среднем за неделю на просмотр видеоматериалов уходит 8,5 часа, в то время как на игровые сессии 7,4 часа. Несмотря на множество доступных игр, многие предпочитают наблюдать за игровым процессом.

Согласно данным, 24% игроков на консолях и ПК ежемесячно смотрят игровые видео. 48% людей, приобретающих внутриигровые товары, также делают это регулярно. Отчёт подчёркивает, что зрители контента, как правило, являются активными геймерами, особенно активно расходующими средства на микротранзакции. Сообщается о наличие свободного рынка для платформ, предлагающих игровое видео, которые могут обеспечить издателям прямую коммуникацию с наиболее преданными фанатами.

Хотя для многих популярных игр это может представлять определенные трудности, киберспорт предоставляет отличную возможность интегрировать видеоконтент в игровой процесс. Особенно это актуально с учетом частоты проведения киберспортивных и файтинговых мероприятий. Это может стать настоящей революцией, особенно в условиях замедления роста на игровом рынке и повышенной конкуренции среди жанров.