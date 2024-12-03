Поднебесная заблокировала поставки товаров, содержащих галлий, германий и сурьму

Руководство Поднебесной ограничило экспорт в Соединённые Штаты Америки галлия, германия и сурьмы, которые можно применять в военно-промышленном комплексе, а также товары, которые содержат данные материалы. Это заявление сделано сразу после того, как администрация Байдена ужесточила санкции против китайской индустрии микросхем.

Рекомендации Министерства торговли касаются товаров, которые могут применяться как в военной, так и в гражданской сферах, и продиктованы соображениями нацбезопасности. Эти шаги необходимы для усиления контроля текущих ограничений на поставки главных полезных ископаемых. Вместе с этим, они относятся только к американскому рынку в контексте последующего обострения торговых отношений между двумя крупнейшими экономиками мира.

«Неудивительно, что Китай отреагировал на растущие ограничения со стороны американских властей, текущие и предстоящие, собственными ограничениями на поставки этих стратегических минералов. Это торговая война, в которой нет победителей», — сказал Питер Аркелл, председатель Китайской ассоциации горнодобывающей промышленности.

Согласно информации от китайского таможенного ведомства, до октября текущего года в Соединённые Штаты не поступали поставки кованого и нелегированного германия или галлия. В отличие от этого, в 2023 году эти минералы занимали четвёртое и пятое место по объёму импорта в США. Галлий и германий находят применение в производстве полупроводников, а германий также используется в инфракрасных технологиях, оптоволоконных системах и солнечных элементах.