Новый движок имеет некоторые проблемы в крупных проектах с открытым миром, с разработчики и собираются разобраться

В последнем эпизоде своего еженедельного подкаста технические специалисты Digital Foundry обсудили вопрос фаната о том, намерена ли CD Projekt Red решать проблемы с подтормаживанием Unreal Engine 5 в The Witcher 4.

Они углубились в тему, которая уже была упомянута несколько месяцев назад. Эксперты акцентировали внимание на том, что разработчик ясно показал свою осведомленность о проблемах во время презентации, которую представил Ярослав Рудзки. В ходе своего выступления польская студия поделилась выводами о том, как время кадра ухудшается при передвижении по игровому миру. Чем больше мир и количество взаимодействующих персонажей, тем заметнее ухудшение время кадра. Это подразумевает, что в Unreal Engine 5 следует подходить к созданию игр иначе, чтобы минимизировать текущие проблемы с производительностью, такие как изменения в потоковой передаче данных и ряд других аспектов.

Согласно этой презентации, вполне возможно, что CDPR выберет другой подход в The Witcher 4, чтобы справиться с существующими проблемами и обеспечить беспрепятственный игровой процесс в открытом мире. Тем не менее, решение CDPR по устранению проблем с производительностью Unreal Engine 5 для The Witcher 4 не гарантирует, что все игры на этом движке сразу получат преимущества от усовершенствований, внесенных польской студией.

Некоторые изменения могут быть ориентированы исключительно на определённую игру, в то время как для применения других в саму платформу может потребоваться время, несмотря на сотрудничество CDPR с Epic.