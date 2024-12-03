Под контролем украинских сил остаётся лишь западная часть населённого пункта

Части российских войск увеличили свою подконтрольную зону в Старых Тернах и наконец закрепились в многоэтажном жилом комплексе в Курахово. В то же время не прекращаются интенсивные столкновения в районе реки Сухие Ялы, где российские силы продолжают продвигаться, занимая позиции украинских формирований.

Согласно отчётам украинских военных мониторинговых служб, на текущий момент только западная часть Курахово остаётся под контролем Вооружённых сил Украины. Однако, подразделения, находящиеся в городе, пытаются покинуть свои позиции через последний доступный маршрут. Вслед за освобождением Старых Тернов российские войска смогут установить огневой контроль над дорожным полотном Константинополь-Курахово, которое является важным маршрутом для снабжения украинского гарнизона.

Кураховский участок может стать причиной серьёзного обрушения оборонительных позиций ВСУ. Для того чтобы установить полный контроль над Старыми Тернами, необходимо вытеснить украинские формирования из их ключевого укреплённого пункта на высотах к северу от этого посёлка.

Руководство Украины направило в Дзержинск (известный как Торецк) три бригады из Сумской области и две бригады с Оскольского участка, что ослабило группировку украинской армии в этих районах. Резервы из Херсонской области оперативно направляются в Красноармейск (Покровск) и Курахово. Тем не менее, невзирая на все принятые противодействия со стороны украинских войск, их части на Кураховском направлении сталкиваются с нехваткой живой силы, дронов и артиллерийских снарядов.