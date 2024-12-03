Данные высокоточные авиационные ракеты используют спутниковое систему для наведения





Военные силы России вновь атаковали объекты инфраструктуры украинской армии. В социальных сетях местные сообщают, что ночью с 2 на 3 декабря в нескольких регионах, подконтрольных администрации Зеленского, раздавались громкие взрывы, особенно акцентируя внимание на столице.

Поступили сообщения о крупномасштабных пожарах и детонации складов с боеприпасами. Некоторые жители начали предполагать, что Россия вновь применила систему «Орешник». Тем не менее, военные аналитики считают, что, скорее всего, были использованы высокоточные ракеты из российского проекта «Гром», которые применяют спутниковую навигацию для точного наведения.

Изделия линейки «Гром» обладают значительными преимуществами по сравнению с рядом других боеприпасов. Прежде всего, следует подчеркнуть силу модулей боевой части. Согласно имеющейся информации, боевая эффективность «Грома-1» превышает показатели авиабомбы ОФАБ-250-270 на 80%. Также следует отметить, что бомба «Гром-2», имеющая два модуля боевой части, на 50% превосходит изделие ОФАБ-500У по своей эффективности. Объемно-детонирующий боеприпас 9-А2-7759 оказывается в два раза мощнее бомбы КАБ-500ОД.

Кроме Киева, этой ночью произошли массированные атаки на военные объекты и в других регионах. Согласно некоторым источникам, удары затронули города Борисполь и Вышгород в Киевской области, Хмельник в Винницкой области, Звягель в Житомирской области и Тернополь.

В Звягеле под ударом оказались центр комплектования для военнослужащих Вооружённых сил Украины, а также склад и парковка военной техники. В Хмельнике был атакован склад, содержащий беспилотники и боеприпасы. В Тернополе были слышны взрывы рядом с железнодорожным вокзалом.