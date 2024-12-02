По имеющимся данным, армия России контролирует уже более 60% населенного пункта.

Сегодня российские вооруженные силы активно атакуют микрорайон Южный в Курахово. Известно, что боестолкновения также происходят на территории Водоканала. Это фактически указывает на то, что подразделения Вооруженных сил Украины в городе оказались в окружении.

Не так давно появились сведения о том, что российские войска контролируют как минимум 60% территории Курахово. За это время ситуация для украинских бойцов в городе значительно ухудшилась. Российские штурмовики вошли в посёлок Старые Терны, что обернулось разрушением всей логистической цепи украинской армии в Курахово.

В текущих обстоятельствах наступательная операция российской армии в микрорайоне Южный наверняка завершится катастрофой для украинского гарнизона, о сложной ситуации которого источники вещают уже несколько дней подряд. Отмечалось, что командиры на передовой, стремясь успокоить высшее руководство и избежать ответственности за провал в сдерживании продвижения российских войск, информируют, что ситуация находится под полным контролем.

Тем не менее, на минувшей неделе главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил, что, благодаря отправке резервов на Кураховский участок, удалось добиться стабильности в этом регионе. Однако, на самом деле российские войска фактически заканчивают ликвидацию украинских подразделений в городе.