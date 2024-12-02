Пэт Гелсингер, который должен был усилить позиции компании, не смог вывести её из кризиса

Как сообщает издание Bloomberg, гендиректор Intel, Пэт Гелсингер, покинет свою позицию в связи с неудачей в восстановлении компании и усилением отставания от ее соперников. Его обязанности временно берут на себя финансовый директор Intel Дэвид Цинснер и Мишель Джонстон Хольтхаус, получившая новую функцию генерального директора продуктового подразделения. Позже совет директоров найдёт замену Гелсингеру, как указано в официальном заявлении компании.

Три года назад, когда 63-летнего Гелсингера пригласили возглавить Intel, его встречали как спасителя некогда ведущего производителя чипов. Он начал свой путь в компании в подростковом возрасте, но покинул её в 2009 году, став генеральным директором VMware Inc. Вернувшись в Intel, Гелсингер обещал вернуть компании утраченные технологические преимущества, которые были потеряны из-за конкуренции с такими гигантами, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Гелсингер стремился сделать Intel поставщиком чипов на заказ для других фирм, в чем уже преуспели такие компании, как TSMC и Samsung Electronics Co. В рамках своей стратегии восстановления, он представил многообещающий план по расширению производственной сети Intel. Это включает в себя строительство нового масштабного завода в Огайо, для чего компания получила федеральную помощь в соответствии с Законом о чипах и науке.

Однако, в последние годы дела у компании шли не лучшим образом. Это касается как литейного бизнеса, который в будущем может быть продан компанией, так и производства процессоров, где конкурировать с такими фирмами, как AMD, становится всё сложнее.