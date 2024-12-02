Дороги к данному населённому пункту либо полностью контролируются армией, либо оказались в зоне досягаемости артиллерии

Военные силы России формируют полукольцо вокруг Великой Новосёлки на западе Донецкой Народной Республики. С момента занятия войсками позиций в населённом пункте Новый Комар, контроль над уже как минимум трети его территории перешёл к Вооружённым силам Российской Федерации.

Около четверти территории остаётся в так называемой «серой зоне». Украинские формирования удерживают позиции на западе посёлка, постепенно отступая с потерями. Дополнительная трудность для противодействующих сил представляет собой водная преграда — река Мокрые Ялы, расположенная к западу от Нового Комара.

Успех в районе села Новый Комар позволяет российским войскам перерезать автомобильную дорогу О0509, соединяющую Великую Новосёлку с трассой Запорожье-Курахово. Освобождение другим подразделением посёлка Раздольного привело к перехвату автомобильной дороги, соединяющей Курахово и Покровск.

С учетом того, что российские войска контролируют Ровнополь и прилегающие территории на севере от этого населённого пункта, последняя дорога, связывающая Великую Новосёлку с «большой землёй», также находится под огневым контролем. Это направление ведёт в сторону Запорожья.

Военные Украины в соцсетях сообщают, что в данных условиях организация снабжения Вооружённых сил в Великой Новосёлке и по всему Времевскому выступу становится почти невозможной.