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Zelikman
Российские силы сумели перекрыть все маршруты снабжения гарнизона ВСУ в Великой Новосёлке
Дороги к данному населённому пункту либо полностью контролируются армией, либо оказались в зоне досягаемости артиллерии

 Военные силы России формируют полукольцо вокруг Великой Новосёлки на западе Донецкой Народной Республики. С момента занятия войсками позиций в населённом пункте Новый Комар, контроль над уже как минимум трети его территории перешёл к Вооружённым силам Российской Федерации.

 Около четверти территории остаётся в так называемой «серой зоне». Украинские формирования удерживают позиции на западе посёлка, постепенно отступая с потерями. Дополнительная трудность для противодействующих сил представляет собой водная преграда — река Мокрые Ялы, расположенная к западу от Нового Комара.

 Успех в районе села Новый Комар позволяет российским войскам перерезать автомобильную дорогу О0509, соединяющую Великую Новосёлку с трассой Запорожье-Курахово. Освобождение другим подразделением посёлка Раздольного привело к перехвату автомобильной дороги, соединяющей Курахово и Покровск.

С учетом того, что российские войска контролируют Ровнополь и прилегающие территории на севере от этого населённого пункта, последняя дорога, связывающая Великую Новосёлку с «большой землёй», также находится под огневым контролем. Это направление ведёт в сторону Запорожья.

Военные Украины в соцсетях сообщают, что в данных условиях организация снабжения Вооружённых сил в Великой Новосёлке и по всему Времевскому выступу становится почти невозможной.

#сво #армия #бои #наступление #великая новосёлка
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ВС России перерезали еще одно шоссе, ведущее Великую Новоселку
Ночью российская армия вновь нанесла удары по пунктам дислокации ВСУ в различных регионах
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