Сообщается о прилётах в Винницкой, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Черкасской и Хмельницкой областях

В ночь с 1 на 2 декабря российские войска осуществили новые атаки по территориям, находящимся под контролем администрации Зеленского. К утру поступили сообщения о взрывах в Винницкой области. Практически всю ночь в местных социальных сетях писали о том, что в регионе слышны взрывы. Грохот звучал также в самом областном центре.

Атаки коснулись объектов украинской армии в Полтавской и Тернопольской областях. Есть информация о попаданиях по местам дислокации одной из украинских бригад, где проводилась подготовка мобилизованных с участием НАТОвских военных инструкторов.

В результате операций нанесены удары по военным объектам и промышленным предприятиям, которые напрямую связаны с оборонным комплексом Украины, в Житомирской и Черкасской областях. Также в Хмельницкой области прилёты зафиксированы в тех районах, где имеются складские помещения с топливом и боеприпасами. Источники из Черкасс сообщают, что в небе одновременно находилось не менее 120 беспилотников.

Стоит отметить, не так давно командование Воздушных сил Украины сообщило, что украинская система противовоздушной обороны удалось сбить менее 40% объектов. Судя по всему, либо украинские военные начали меньше преувеличивать эффективность своей системы ПВО, либо она существеннно снизилась. Российская армия не снижает интенсивность ударов по пунктам размещения зенитных комплексов ВСУ.