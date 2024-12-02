Данная модель полностью выполнена в белом цвете и имеет массивную систему охлаждения.

В этом году AMD неожиданно отложила выход доступных материнских плат на чипсете серии 800 до следующего года, оставив пробел на рынке. Однако, изданию Videocardz удалось заполучить изображения материнской платы Gigabyte B850M AORUS ELITE Wi-Fi 6E ICE, указывающие на то, что серия B850 наконец-то движется к выходу.

Фотографии демонстрируют как упаковку, так и саму материнскую плату. Модель Gigabyte B850M AORUS ELITE Wi-Fi 6E ICE предлагает четыре слота для оперативной памяти DIMM и выполнена в полностью белом цвете, с традиционным брендингом AORUS, расположенным на радиаторе VRM.

Если углубиться в характеристики чипсета B850, можно отметить, что он будет обеспечивать поддержку как Gen5, так и Gen4. Gen5, в основном предназначен для NVMe-устройств хранения, в то время как Gen4 будет использоваться для графических карт. Особенностью материнских платах B850 является поддержка разгона как памяти, так и процессора, что придаст серии преимущества по сравнению с аналогичными предложениями от Intel.

Относительно сроков выхода, материнские платы начального уровня AMD B850 и B840 планируется представить на выставке CES 2025.