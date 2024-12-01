Владелец транспортного средства оценил уникальный автомобиль в 9 миллионов рублей

На вторичном рынке появился один из самых редких советско-российских автобусов — ЗИЛ-118 «Юность». Частный продавец в Москве оценил сохранившийся у него экземпляр в 9 миллионов рублей.

Малые автобусы ЗИЛ-118, в конструкции которых использовались детали от лимузинов ЗИЛ, производились с 1963 по 1994 годы. Они были предназначены для перевозки правительственных делегаций. Также существовали варианты «скорой помощи», которые обслуживали Центральный Комитет КПСС и Совет министров СССР, а также автомобили специальной связи КГБ. После обновления в 1971 году, когда внешний вид автобуса был изменен в соответствии с современным ЗИЛ-114, было изготовлено, по разным данным, от 86 до 87 единиц.

Предлагаемый на продажу экземпляр был выпущен в 1993 году, что делает его одним из самых «новых» образцов. Указанный пробег составляет 53 тысячи километров. Этот 16-местный автобус оборудован стандартным 7,5-литровым двигателем мощностью 180 лошадиных сил и автоматической трансмиссией.

Согласно информации в приложенных документах, изначально автобус «Юность» находился в собственности рекламно-издательской компании из Оренбурга. Позже транспорт прошёл через несколько частных владельцев, которые использовали его для личных нужд. В 2013 году автобус был представлен на выставке Олдтаймер-галерея, организованной Ильей Сорокиным.