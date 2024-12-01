Также некоторые партнёры компании начали размещать тизеры своих продуктов Battlemage

Intel уже предоставила образцы своего будущего графического процессора Battlemage Arc B580 рецензентам, после того как FunkyKit случайно продемонстрировал ASRock B580 Steel Legend в видео, которое теперь удалено. Кроме того, в преддверии выхода Battlemage, такие компании, как Maxsun, начали публиковать загадочные тизеры на платформе X (заблокирована в РФ), подогревая интерес к продукту.

Известный обзорщик компьютерного оборудования FunkyKit непреднамеренно раскрыл детали ASRock B580 Steel Legend во время стрима, что, вероятно, могло нарушить условия конфиденциальности, установленные Intel. Хотя видео впоследствии удалили, пользователь momomo_us смог сделать несколько снимков, показывающих как упаковку графического процессора, так и сам аппарат, что соответствует предыдущим данным из списка Amazon.

Intel назначила официальную презентацию Xe2-HPG на 3 декабря в 9:00 по восточному времени. Тизер под названием «Going from A -> B» предполагает переход от Alchemist к Battlemage. Существует ожидание, что на следующей неделе компания представит модели B580 и B570. Однако высокопроизводительные графические процессоры B770 и B750 могут немного задержаться.

В этом процессе активно участвуют и AIB-партнёры. Так, компания Maxsun недавно анонсировала свой трёхвентиляторный адаптер, который также намечен на 3 декабря. Кроме того, Gunnir, еще один китайский партнёр по производству плат, опередил события, выпустив тизер еще до официального анонса Intel.