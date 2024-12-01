Intel уже предоставила образцы своего будущего графического процессора Battlemage Arc B580 рецензентам, после того как FunkyKit случайно продемонстрировал ASRock B580 Steel Legend в видео, которое теперь удалено. Кроме того, в преддверии выхода Battlemage, такие компании, как Maxsun, начали публиковать загадочные тизеры на платформе X (заблокирована в РФ), подогревая интерес к продукту.
Известный обзорщик компьютерного оборудования FunkyKit непреднамеренно раскрыл детали ASRock B580 Steel Legend во время стрима, что, вероятно, могло нарушить условия конфиденциальности, установленные Intel. Хотя видео впоследствии удалили, пользователь momomo_us смог сделать несколько снимков, показывающих как упаковку графического процессора, так и сам аппарат, что соответствует предыдущим данным из списка Amazon.
Intel назначила официальную презентацию Xe2-HPG на 3 декабря в 9:00 по восточному времени. Тизер под названием «Going from A -> B» предполагает переход от Alchemist к Battlemage. Существует ожидание, что на следующей неделе компания представит модели B580 и B570. Однако высокопроизводительные графические процессоры B770 и B750 могут немного задержаться.
В этом процессе активно участвуют и AIB-партнёры. Так, компания Maxsun недавно анонсировала свой трёхвентиляторный адаптер, который также намечен на 3 декабря. Кроме того, Gunnir, еще один китайский партнёр по производству плат, опередил события, выпустив тизер еще до официального анонса Intel.