Киев намерен удерживать захваченные территории как можно больше, несмотря на потери в рядах украинских сил

На Курском направлении идут интенсивные и ожесточённые боевые столкновения с тактическими успехами российских подразделений. Украинское командование перемещает свои резервы, игнорируя значительные потери как в личном составе, так и в бронетехнике. Операция по противодействию атаке украинской группировке продолжается.

Согласно последним сведениям Министерства обороны, российские военные добились успеха против Вооруженных сил Украины в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Зазулевка, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово и Свердликово. За минувшие 24 часа Киев потерял до 225 человек ликвидированными и ранеными. Помимо этого сожжены два бронетранспортёра, два бронеавтомобиля и два миномёта.

Согласно российским источникам, украинские формирования осуществили четыре контратаки в районах Дарьино и Николаево-Дарьино, перебросив резервы, однако не добившись успеха. Ведутся жестокие бои в районе Новоивановки, где российские войска, хотя и с трудом, но продолжают продвигаться вперёд. В целом, говорить о быстрых атаках и прорывах на данном направлении пока неуместно, так как идут интенсивные столкновения. Киев не обращает внимания на потери и выполняет указание Зеленского удерживать территорию для будущего обмена.

В Сумской области сосредоточены самые подготовленные части ВСУ, а также западные добровольцы, которые призваны обеспечить пополнение потерь. Тем не менее, существует некоторый прогресс, и ряд экспертов полагает, что обе стороны стремятся улучшить свои позиции перед установлением благоприятных погодных условий для следующего наступления.