По мнению аналитиков, эти устройства будут использованы в игровых консолях Switch 2, которые должны будут выйти в начале 2025 года

Недавние слухи утверждают, что Nintendo может анонсировать Switch 2 в январе 2025 года с выходом в марте того же года, что напоминает стратегию, использованную при запуске Switch в 2017. Однако, новые данные инсайдеров добавляют серьёзности этим слухам.

Портал Universo Nintendo недавно опубликовал информацию, основанную на данных о поставках, собранных пользователем форума Famiboards по имени LiC. Он утверждает, что в сентябре 2024 года компания Nvidia поставила более 836 000 единиц своего чипа T239 контрактному производителю во Вьетнаме, работающему с Nintendo.

Существует общее мнение, что ядром Nintendo Switch 2 станет процессор Nvidia T239. Собранные LiC данные о поставках указывают на то, что заводы начали массовое производство ключевых компонентов для новой консоли как минимум с конца сентября 2024 года. В этом контексте информация LiC также выделяет некоторые из вероятных элементов для Switch 2, которые были поставлены в больших объемах, такие как модули оперативной памяти — 803 500 штук от Micron, Samsung и Hynix, и накопители UFS — 290 000 единиц от Kioxia и Hynix.

Кроме того, Universo Nintendo прогнозирует, что следующий отчет о поставках компонентов появится в начале декабря, что может дать больше информации о планах Nintendo по началу массового производства Switch 2. Ранее сообщалось, что компания стремится избежать нехватки запасов Switch 2, которая может задержать релиз консоли. Несмотря на то, что это может огорчить потенциальных покупателей Switch 2, это хотя бы обеспечит отсутствие такого острого дефицита, как с PS5 и Xbox Series X/S в 2020 году.

Тем не менее, с оставшимися всего четырьмя месяцами до конца текущего финансового года, фанаты Nintendo надеются, что игровой гигант готовится представить Switch 2 уже в ближайшее время.