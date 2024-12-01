Пользователям теперь не обязательно заходить в настройки BIOS, что включить или выключить данную функцию

Одна из известных компаний по производству материнских плат, Gigabyte, недавно сообщила о возможности активации ее функции X3D Turbo Mode через программное обеспечение AORUS AI Snatch прямо в Windows.

Теперь пользователи имеют выбор: включать данную функцию как из BIOS, так и непосредственно из операционной системы Windows. Однако, важно отметить, что эффект от активации проявится только после перезагрузки системы. В своём пресс-релизе компания представила «удобный новый способ», который позволит пользователям улучшить свою игровую производительность путём использования программы AORUS AI Snatch.

После активации система автоматически перезагрузится. В целом, это не функция, которую игроки смогут активировать в любое время без перезапуска. Ранее режим X3D Turbo можно было синхронизировать только с AORUS AI Snatch, позволяя видеть, активен он или нет.

X3D Turbo Mode — это фирменная разработка Gigabyte, предназначенная для настройки определенных параметров центрального процессора, чтобы улучшить игровые показатели. Этот режим распределяет ядра ЦП между игровыми приложениями, что позволяет ему сосредоточиться на выполнении игровых задач, а также производит настройку пропускной способности и балансировку мощности. Тем не менее, итоговая производительность также зависит от характеристик оперативной памяти.

Gigabyte ранее показывала результаты тестирования с активированным режимом X3D Turbo Mode, и по их данным, процессор AMD Ryzen 7 9800X3D демонстрировал рост производительности на 3–5 % в ряде игр. Модели Ryzen 7 7950X3D и Ryzen 9 9950X, каждая из которых имеет два CCD, продемонстрировали более высокие результаты, поскольку в X3D Turbo Mode одно из CCD отключается, что значительно сказывается на игровых характеристиках.