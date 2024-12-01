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Zelikman
Российские подразделения заняли позиции в населённом пункте Новый Комар
Посёлок ещё не освобождён полностью, однако украинским военным уже невозможно осуществлять через него снабжение Великой Новосёлки

 Штурмовые подразделения армии «Восток», продвигаясь в районе Времевского выступа, вошли в посёлок Новый Комар, тем самым фактически окружив Великую Новосёлку. Эту информацию сообщают российские источники.

 Вооружённые силы России перекрыли ещё одну трассу, через которую осуществлялось снабжение украинской армии в Великой Новосёлке, заняв посёлок Новый Комар. Ранее российские войска перерезали маршрут из Великой Новосёлки в населённый пункт Богатырь, освободив Раздольное. В результате у украинских сил осталась лишь одна асфальтированная дорога для подвоза оружия и боеприпасов — со стороны Гуляйполя. Однако, и этот путь находится под огневым контролем.

 С вхождением штурмовых групп российской армии в Новый Комар был организован полукотёл, выход из которого возможен лишь в сторону Гуляйполя, или через поля. С учётом погодных условий уйти на бронетехнике по просёлочным дорогам будет затруднительно.

 В настоящее время российские войска ещё не подошли к Великой Новосёлке, это крупный населённый пункт, где украинские формирования организовали три мощные укреплённые позиции. Неясно, будет ли штурм, или военные смогут заставить Вооружённые силы Украины покинуть поселение, так как путь для отступления у них всё ещё есть. Такая стратегия российских войск была успешно использована осенью текущего года частями армии «Центр» на Покровском участке. В ближайшие дни выяснится, собрались ли киевские формирования стоять до последнего или всё же уступят Великую Новосёлку.

#сво #армия #бои #наступление #великая новосёлка
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