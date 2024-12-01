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Zelikman
OnePlus 13R появился на платформе Geekbench с процессором Snapdragon 8 Gen 3
Устройство показало 2221 и 6615 баллов в тестах на одноядерную и многоядерную производительность.

 В последнее время в новостях активно обсуждается OnePlus 13R. Этот смартфон будет повторять дизайн своего китайского аналога, OnePlus Ace 5. Совсем недавно устройство было зарегистрировано на сайте сертификации FCC. А теперь один из инсайдеров поделился результатами тестов OnePlus 13R на платформе Geekbench.

 Модель OnePlus 13R протестирована на Geekbench под номером «CPH2645» и показала результаты 2221 и 6615 баллов в тестах на одноядерную и многоядерную производительность соответственно. В списке Geekbench также подтверждается, что OnePlus 13R будет работать на восьмиядерном чипе, который включает одно ядро на частоте 3,30 ГГц, три ядра на 3,15 ГГц, два ядра на 2,96 ГГц и два ядра на 2,27 ГГц. Также указан графический процессор Adreno 750. Это указывает на то, что устройство будет использовать Snapdragon 8 Gen 3, о чем ранее упоминала сама компания. Кроме того, согласно информации из Geekbench, OnePlus 13R, вероятно, будет представлен с 12 ГБ оперативной памяти.

 Ожидается, что будет еще одна модель с 16 ГБ оперативной памяти, как это было у предыдущей версии OnePlus 12R. Что касается программного обеспечения, OnePlus 13R будет работать на Android 15 прямо из коробки. По информации, ОС будет основана на CPH2645_15.0.0.305(EX01), последнем обновлении OxygenOS 15. Учитывая, что в OxygenOS 15 представлены некоторые интересные функции на основе искусственного интеллекта, стоит рассчитывать на что-то аналогичное и в OnePlus 13R.

 Согласно некоторым слухам, OnePlus, вероятно, выпустит OnePlus Ace 5 в Китае 12 декабря. В то же время компания также готовит международный релиз премиум-модели OnePlus. Скорее всего, флагманский смартфон будет представлен на мировом рынке в январе 2025 года. Учитывая график выхода OnePlus Ace 5 и OnePlus 13, можно с уверенностью предположить, что запуск OnePlus 13R также состоится в январе 2025 года.

#смартфоны #технологии #snapdragon 8 gen 3 #geekbench #oneplus 13r
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