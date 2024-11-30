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Zelikman
10-ядерный Intel Core 7 240H смог обойти Core i7 250H в тестах Geekbench
Чип набрал 2687 баллов в одноядерном и 13330 баллов в многоядерном тестах

 На днях появилась информация о новом чипе Intel, полученная от @Benchleaks. Речь идет о бюджетном 10-ядерном процессоре Core 7 240H, который был замечен в игровом ноутбуке Acer Nitro ANV15-52, также оснащённом дискретной видеокартой RTX 4050.

 По непонятным причинам производительность данного процессора оказалась выше, чем у 14-ядерного Core i7 250H, который имеет на 4 ядра и потока больше. Процессор 250H продемонстрировал 2415 баллов в одноядерном и 13201 баллов в многоядерном тестировании, в то время как 240H показал заметное улучшение, набрав 2687 в одноядерном и 13330 в многоядерном тестах.

 Интересно, что эти данные даже превышают результаты настольного 10-ядерного процессора Core Ultra 5 225F из серии Arrow Lake, что ставит под сомнение целесообразность его покупки на данный момент. Core i7 240H состоит из двух кластеров ядер: 6 высокопроизводительных и 4 эффективных, с базовой частотой в 2,5 ГГц и возможностью разгона до 5,0 ГГц. Объем кэша L3 составляет 24 МБ, что соответствует таковому у модели Core i7 250H.

 Что касается характеристик и производительности встроенной графики, она будет основана на архитектуре Intel Xe и будет иметь 64 вычислительных блока, что соответствует восьми ядрам Xe с максимальной частотой до 1,5 ГГц. В тестах OpenCL она продемонстрировала хорошие результаты, набрав 13362 балла в тестах.

 Кроме того, Intel не ограничится лишь выпуском процессоров серии Core 200H, но также представит новую модель Intel Core 200U, которая будет нацелена на устройства с ультранизким потреблением энергии. Точная дата анонса пока не определена, но предполагается, что это произойдет на выставке CES 2025.

#intel #процессор #тесты #geekbench #core 7 240h
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