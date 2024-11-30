Сообщается, что это произойдёт на мероприятии CES 2025, вместе с анонсом новых процессоров Ryzen 9000X3D

Несмотря на то, что компания решила не внедрять свой новаторский дизайн BTF в серию материнских плат Intel Z890, она не намерена останавливать разработку подобных решений. Этот дизайн будет применён в будущих материнских платах Intel.

Однако, для пользователей процессоров AMD это не останется несбыточной мечтой, так как фирма анонсировала планы по созданию материнских плат X870 BTF для новейших процессоров серии Zen 4 и Zen 5. Согласно информации от инсайдера unikoshardware, генеральный директор ASUS в Китае подтвердил, что материнские платы ASUS X870 BTF будут выпущены в скором времени. Хотя он прямо не указывал, что новинки будут представлены на выставке CES 2025, он подтвердил, что они появятся одновременно с новыми процессорами Ryzen 9000X3D на этом мероприятии.

Следовательно, с уверенностью можно предположить, что материнская плата ASUS X870 BTF будет анонсирована на выставке CES. Это открывает возможности для тех, кто планирует создать систему без проводов с процессорами Ryzen 9000 и 9000X3D, поскольку такие материнские платы могут стать отличным выбором. Практически все порты этих плат расположены сзади, что требует наличия специального выреза в лотке материнской платы внутри корпуса. Хотя корпусов с поддержкой разъемов BTF сейчас не так много, в этом году вышло несколько новых моделей, которые подходят для таких материнских плат.

Среди доступных вариантов имеются корпуса GameMax F36 и F46. Помимо ASUS, у Gigabyte представлена модель Stealth, а MSI работает над проектами материнских плат Project Zero, которые пока не реализованы. Неясно, будут ли у них планы по созданию таких устройств, но успешный запуск X870 BTF от ASUS может побудить Gigabyte и MSI представить собственные разработки.