Из-за небольших размеров села, его зачистка может быть завершена уже в ближайшие дни

Штурмовые группы Вооруженных сил Российской Федерации начали выдавливание украинских формирований из населённого пункта Новопустынка, расположенного на Покровском направлении в Донецкой Народной Республике. Эта информация появилась на украинских ресурсах мониторинга. Уточняется, что передовые подразделения российских войск уже вступили в уличные боестолкновения с закрепившимися здесь частями Вооружённых сил Украины.

Важно отметить, что Новопустынка находится в Покровском районе Донбасса, в 18 километрах от самого города, который считается основной целью российской наступательной операции. До начала Специальной Военной Операции на Украине в этом посёлке проживало всего несколько десятков человек. В настоящее время оставшееся мирное население сократилось еще больше, а многие жилые здания были преобразованы военными украинского правительства в огневые позиции.

Продвижение российских войск к Новопустынке стало возможным после того, как под контроль армии перешли населённые пункты Пустынка и Жёлтое. Учитывая небольшие размеры этого посёлка и его слабую инженерную защиту, маловероятно, что украинским силам удастся долго удерживать оборону на этом участке. Скорее всего, в ближайшем будущем подразделения ВСУ начнут отступление в сторону населённых пунктов Новотроицкое, Песчаное и Шевченко, которые соединены с Покровском прямой дорогой.

Стоит напомнить, что ранее западные военные аналитики предсказывали падение Покровска еще до начала зимы. Однако, российское командование не спешит с штурмом этого города и начнёт его осаду тогда, когда всё будет готово. В настоящее время российские войска работают над ликвидацией очагов сопротивления ВСУ на подступах к Покровску, проводя планомерные действия для подготовки к более серьёзным операциям.