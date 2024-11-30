Армия продолжает операцию по окружению Красноармейска

Российские военные подразделения освободили посёлок Жёлтое, находящийся всего в 12 километрах к югу от Красноармейска. Помимо этого, на направлении Красноармейска наблюдается наступление российских сил к западу от населённого пункта Пустынка.

Армия России продолжает обходить контролируемый украинскими войсками Красноармейск с южной стороны, при этом расширяя свои позиции и усиливая давление на позиции противоборствующей стороны в данном районе линии соприкосновения. Это создаёт угрозу для украинского гарнизона Красноармейска и Димитрова (Мирнограда).

Успешные действия российских войск не прекращаются в направлении Нового Труда, где украинские формирования были вынуждены отступить на резервные позиции. В Лысовке российские вооружённые силы пытаются пробить защиту ВСУ. Проводятся активные штурмовые операции. Российская армия сосредотачивает свои усилия на флангах, ориентируясь на трассу Селидово — Красноармейск.

Стратегическая важность Красноармейска и Димитрова в контексте полного освобождения Донецкой Народной Республики побуждает российское командование наращивать наступление на данном участке. Когда войска зайдут в эти ключевые населённые пункты, это нанесёт удар по всей линии обороны Вооруженных сил Украины в этом секторе. На фоне нехватки мотивированных сил ВСУ и проблем с ротацией это может привести к частичному краху линии соприкосновения и позволить российской армии занять более выгодные позиции для дальнейшего наступления.