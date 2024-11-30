Данная модель, стоимость почти 120 долларов, дополнит линейку уже имеющихся аксессуаров Xbox Edition

Компания 8BitDo представила серию механических клавиатур, вдохновлённых некоторыми из самых известных игровых консолей в истории. Ранее фирма сосредоточилась на популярных устройствах 80-х годов, таких как NES и Commodore 64. Новая механическая клавиатура была разработана совместно с Microsoft для консоли Xbox и стилизована под оригинальную узкоформатную зелёно-чёрную модель.

В четверг 8BitDo анонсировала последнюю добавку к своей линейке ретро-клавиатур. Цена новинки составляет 119,99 доллара, а дата выпуска назначена на 16 января 2025 года. Клавиатура Xbox Edition от 8BitDo выделяется на фоне предыдущих моделей благодаря своему уникальному зелёному цвету. Этот оттенок не просто зелёный, а именно тот, который геймеры сразу ассоциируют с оригинальной Xbox, вышедшей 23 года назад.

Единственное, что отличается в практически монолитно зелёном дизайне клавиатуры — это стрелочные кнопки, которые были выполнены в стилистике ярких кнопок на контроллерах Xbox, известных на протяжении почти 25 лет. Жёлтые, синие, красные и более светлый цвет зелёного выделяются на клавиатуре, повторяя порядок, в котором они представлены на контроллере Xbox.

Хотя клавиатура оформлена в стиле Xbox и компания также поучаствовала в её разработке, она не совместима с любыми консольными устройствами Xbox. Подключить её можно исключительно к ПК с Windows 10 или более поздней версией, а также к телефонам на Android 9.0 или выше. К тому же, вместе с клавиатурой пользователь получает бесплатный месяц подписки на PC Game Pass.