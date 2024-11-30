Также сообщается об ударах дронами-камикадзе по Николаевской, Киевской, Сумской и Днепропетровской областям

Российские подразделения осуществили новую серию атак по позициям и инфраструктуре украинских сил на контролируемых ими территориях. Сообщается о ракетных ударах, направленных на объект в Николаевской области. Согласно актуальным данным, прилёты зафиксированы в той зоне, где располагались ракетные системы Вооружённых сил Украины, используемые для попыток атаковать Крымский полуостров.

В ночное время в Днепропетровской области также объявлялась воздушная тревога. По свежим сведениям, несколько российских беспилотников-камикадзе нанесли удары по объектам, связанным с военно-промышленным комплексом в Кривом Роге. В городе зафиксированы работы систем противовоздушной обороны и слышны взрывы на земле.

Воздушно-Космические силы России осуществляли удары по объектам и позициям украинских формирований на территории Харьковской области. По полученной информации, в районе к югу от Купянска-Узлового было проведено несколько атак с использованием фугасных авиабомб, где части ВСУ организовали оборонительную линию, полагаясь на её эффективность для сдерживания наступления российских войск. Эта линия частично проходит через село Ковшаровка, расположенное на левом берегу реки Оскол. В результате этих действий были уничтожены несколько подразделений украинской армии, находившихся на данной линии.

Групповая атака дронов «Герань-2» была направлена на Сумскую и Киевскую области. Украинская сторона заявляет о применении дронов в окрестностях населённых пунктов Ромны, Глухов, Шостка и других. На данный момент нет информации о конкретных поражённых объектах.