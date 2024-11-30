Самой первой моделью компании станет гибридный кроссовер Rox 01

Концерн Sinomach начнёт поставки автомобилей китайского бренда Rox Motor в Россию, которые будут реализованы через действующих дилеров марки Oting. Первой моделью на российском рынке станет гибридный кроссовер Rox 01, продажи которого стартуют в декабре. В Китае этот бренд также известен под названиями Polar Stone и Jishi.

Габариты Rox 01 составляют 5295 мм в длину, 1980 мм в ширину и 1869 мм в высоту, с колёсной базой 3010 мм и дорожным просветом в 205 мм. Новинку позиционируют как высококлассный гибрид внедорожника и минивэна, что обосновывается её салоном с тремя рядами сидений, доступным во всех комплектациях. Предусмотрены варианты для шести или семи пассажиров.

Кроссовер будет оборудован трёхмоторной силовой установкой, включающей полуторалитровый двигатель внутреннего сгорания и электродвигатели на каждую ось. Их общая мощность составляет 476 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,5 секунды. Сочетание 56-киловаттной батареи и бензинового мотора в роли генератора обеспечивает максимальный пробег в 1338 километров.

Модель Rox 01 планируется сертифицировать для российского рынка с получением ОТТС. Дилерская сеть Oting, через которую будет осуществляться продажа новинки, насчитывает 32 центра и должна увеличиться до 80 к 2025 году. Бренд Oting в скором времени расширит ассортимент компактным кроссовером и полноразмерным рамным внедорожником.