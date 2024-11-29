Модель станет самой доступной из всех представленных на рынке

Бренд Soueast раскрыл цены на свою вторую модель для рынка России — кроссовер S07, который будет считаться самым доступным предложением компании на сегодняшний день. Вседорожник доступен в двух комплектациях и с единственным мотором, однако, предлагается с различными трансмиссиями и типами привода. Цены на Soueast S07 варьируются от 3 099 000 до 3 449 000 рублей.

Все версии S07 оснащены одним и тем же 1,6-литровым турбированным двигателем. В начальной комплектации Comfort кроссовер имеет передний привод, где установлена семиступенчатая трансмиссия «робот», обеспечивающая мощность 190 лошадиных сил и крутящий момент 275 Нм.

Модели S07 из той же комплектации, а также более богатой Premium могут быть оборудованы полным приводом. В таких версиях двигатель развивает 186 лошадиных сил, а вместо «робота» используется восьмиступенчатый автомат. Интересно, что переднеприводный S07 отличается большей динамикой, разгоняясь до 100 км/ч за 11,5 секунды, что на полсекунды быстрее, чем его полноприводный аналог.

В комплектацию Comfort войдут такие элементы, как 18-дюймовые колесные диски, система бесключевого доступа, шесть подушек безопасности, ассистент для спуска с холма, система выбора режимов работы электроники, панорамная крыша и двухзонный климат-контроль. Салон будет отделан экокожей, передние сиденья получат электрические регулировки и вентиляцию, а задний диван оснастят подогревом. Медиасистема будет включать два дисплея размером 12,3 дюйма и восемь динамиков.

Полноприводные кроссоверы также будут оснащены более мощным процессором медиасистемы и функцией «прозрачный капот», которая предоставляет обзор на 360 градусов. В топовой комплектации Premium среди прочего появится ионизатор воздуха, звуковая система Sony, многослойная атмосферная подсветка и пакет водительских ассистентов с адаптивным круиз-контролем.