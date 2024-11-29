Также разработчики объявили о скором выходе нового патча 5.0 с добавлением технологий NVIDIA DLSS и AMD FidelityFX Super Resolution Frame Generation

Warhammer 40 000: Space Marine 2 продолжает демонстрировать уверенные показатели продаж. Игра, созданная Saber Interactive, достигла отметки в 2 миллиона копий всего за день после своего релиза и стала второй по количеству продаж игрой года в Европе. Менее чем через три месяца студия сообщила, что Space Marine 2 преодолела отметку в 5 миллионов проданных копий, что свидетельствует о положительном восприятии игры среди требовательных поклонников Warhammer 40 000.

Saber также воспользовалась этой возможностью, чтобы уведомить сообщество о том, что патч 5.0 выйдет в первой половине декабря, то есть в ближайшие несколько недель. Он добавит новую кооперативную PvE-операцию под названием Obelisk. Эта операция будет происходить параллельно с завершающими событиями основной кампании.

Кроме того, в Warhammer 40 000: Space Marine 2 ожидается значительное обновление возможностей кастомизации. Игроки смогут настраивать свои цветные линзы, выбрав из пятнадцати доступных оттенков. В дополнение к этому, патч введет Dark Angels Chapter Pack, который предложит уникальный комплект брони для Dark Angels Champion, а также три вида тематического оружия и один щит, предназначенный для класса Bulwark.

В заключение, стоит отметить, что в обновлении 5.0 будет добавлена поддержка технологий NVIDIA DLSS и AMD FidelityFX Super Resolution Frame Generation, что позволит увеличить производительность графики на всех ПК.