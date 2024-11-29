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Zelikman
Владимир Путин подписал закон о налогообложении цифровых активов
Доход от майнинга будет облагаться налогом на прибыль по стандартной ставке

 В России уже не первый год ищут способ организовать адекватную систему налогообложения для индустрии цифровых активов. Говоря о майнинге, всё и вовсе осложнено большим количеством вводных, которые постоянно меняются.

 Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин подписал новый закон о налогообложении криптовалют. Согласно документу, цифровые активы признаются имуществом. В нём обозначены правила, каким образом будут учитываться доходы и расходы от добычи криптовалюты или её покупки и продажи.

 Отдельное внимание в новом законе уделяется операторам майнинговой инфраструктуры. Им необходимо будет предоставлять всю информацию о своих пользователях государственной налоговой службе. В противном случае на операторов будут штрафовать на 40 000 рублей.

 Доходы, получаемые от операций с криптовалютой, будут учитываться в общей налоговой базе вместе с доходами от сделок с ценными бумагами. Все эти доходы, если они не превышают 2,4 млн рублей в год, будут облагаться налогом по ставке 13%. Если сумма будет выше указанного порога, то налогообложение составит 15%.

 Касательно операций, связанных с добычей криптовалюты и её продажей, а также услуг, предоставляемых уполномоченной организацией, они будут освобождены от налога на добавленную стоимость НДФЛ. Однако, доход от майнинга будет подлежать налогообложению по стандартной ставке налога на прибыль, которая со следующего года составит 25%. По словам Данила Волкова, директора департамента налоговой политики Министерства финансов России, доходы от добычи криптовалют в Российской Федерации будут квалифицироваться как доходы от источников в стране.

 Доходы будут определяться на основе рыночной цены данного актива на момент признания дохода. Рыночная стоимость будет определяться как цена закрытия на зарубежной криптобирже. При этом объём торгов этой валютой на платформе должен составлять более 100 млрд рублей за соответствующий день, а информация о рыночных котировках должна быть доступна на сайте биржи в течение трёхлетнего периода.

 При продаже криптовалют доход рассчитывается как фактическая цена продажи. Майнерам не разрешается использовать упрощенные налоговые режимы, такие как единый сельхозналог или специальный режим для самозанятых, а также применять патентную или упрощенную системы налогообложения, включая автоматизированные варианты.

#россия #майнинг #криптовалюта #законы
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