Это даёт некоторые преимущества в вытеснении ВСУ из населённых пунктов Великая Новосёлка и Новый Комар

Российская армия смогла улучшить свои позиции на передовой, к северу от Времевского выступа. Отмечаются изменения в тех участках, которые ещё находились в руках украинских войск.

Согласно последним известиям, вслед за полным взятием посёлка Раздольное российские армейские части продвигаются в сторону населённого пункта Новый Комар. С самого начала Киев не ставил особых надежд на этот населённый пункт, поскольку предпочёл сосредоточить свои усилия на укреплении позиций в районе Великой Новосёлки и Времевки.

В данном контексте акцент был сделан не на защите, а на наступательных действиях. Однако, в прошлом году кампания «на Крым» для Вооруженных сил Украины оказалась неудачной. Более того, российские силы в ходе своего наступления вернули под контроль значительную часть Времевского выступа с южного направления. Ситуация для украинских войск существенно ухудшилась, поскольку армия России подошла к Великой Новосёлке с востока и одновременно продвигается в направлении Нового Комара.

В связи с переходом под контроль Вооружённых сил России высот в районе Раздольного, обстановка для ВСУ также усугубляется. Учитывая, что Великая Новосёлка и Новый Комар расположены в низменности, украинским войскам становится крайне сложно удерживать оборону на этих позициях. В ответ на это, ВСУ пытаются укрепиться на правом берегу реки Мокрые Ялы, однако, им не хватает населённых пунктов, которые можно было бы использовать в качестве укрепрайонов.