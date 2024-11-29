В течение года платформы должны будут разработать механизмы фильтрации пользователей. При этом им запрещено требовать документы у граждан страны.

Австралия стала первой страной, которая официально ввела закон, ограничивающий доступ к социальным сетям для детей младше 16 лет. Закон предоставляет платформам годовой срок для того, чтобы разработать механизмы соблюдения этого запрета, прежде чем будут введены штрафные меры.

Внесенные изменения в австралийский закон о социальных сетях направлены на улучшение защиты конфиденциальности пользователей. В соответствии с новыми положениями платформам запрещается запрашивать документы, выданные государственными органами, такие как паспорта или водительские права, а также использовать электронную идентификацию через государственные системы. Ожидается, что Палата представителей утвердит данные поправки в пятницу. Тем не менее, критики указывают на возможные риски нарушения конфиденциальности пользователей, которым нужно будет подтверждать свой возраст. Это может вынудить их раскрывать личные данные, чтобы доказать, что им больше 16 лет.

Законопроект возлагает на такие социальные сети, как TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, Twitter и Instagram, ответственность за системные уязвимости, приводящие к регистрации аккаунтов несовершеннолетними. Платформы, не соответствующие установленным требованиям, могут быть оштрафованы на сумму до 33 миллионов американских долларов. Палата представителей уже одобрила этот законопроект подавляющим большинством голосов.

Несмотря на поддержку запрета со стороны основных политических партий, активисты, занимающиеся защитой прав детей и психического здоровья, выразили опасения по поводу возможных негативных последствий. Австралия предпринимает шаги по запрету использования социальных сетей для несовершеннолетних младше 16 лет в рамках более масштабной работы по защите молодежи от угроз, связанных с онлайн-пространством. К таким угрозам относятся кибербуллинг, влияние вредоносных материалов, действия онлайн-преступников и риск зависимости от социальных сетей, что все больше связано с увеличением проблем с психическим здоровьем у молодежи.