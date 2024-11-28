По мнению президента России, удар данной ракетой можно сравнить с падением метеорита

Президент России не исключил возможность удара новыми гиперзвуковыми ракетами «Орешник» по пунктам управления украинской армией, на подконтрольных Киеву территориях.

Выступая на пресс-конференции по результатам встречи представителей Организация Договора о коллективной безопасности Владимир Путин ответил на ряд вопросов журналистов. В основном репортёров интересовала возможная реакция на действия украинских формирований. Российский президент подчеркнул, что страна всегда находит способ ответить на атаки со стороны Киева и его спонсоров. Он также дал понять, что центры управления в Киеве могут стать мишенями для новейших ракет «Орешник».

«Сегодня в течение дня всё возможно. Россия считает бессмысленным наносить удары гиперзвуковой ракетой по небольшим объектам, это как бить из пушки по воробьям», — заявил Владимир Владимирович Путин.

Говоря о ракетах «Орешник», он сообщил, что во время удара по «Южмашу» использовались мощные поражающие элементы, сравнив поражающую силу ракеты с падением метеорита. При этом президент отметил, что она не несла боевого заряда. По его словам, удар нескольких «Орешников» может быть сопоставим с ядерным, но без возникновения радиоактивного загрязнения.

Ранее Министерство обороны объявило о закрытии воздушного пространства над полигоном Капустин Яр до 30 ноября 2024 года. По мнению экспертов, это связано с возможным повторным запуском ракеты «Орешник».