По словам одного из бойцов ВСУ, контратаки не приносят успеха в возвращении утраченных позиций

Российские штурмовые группы смогли укрепить свои позиции в центральной части Часов Яра, невзирая на все усилия украинских формирований. Информация об этом предоставлена одним из военнослужащих Вооружённых сил Украины.

Согласно информации от Генерального штаба Украины, ситуация в Часов Яре остаётся крайне сложной. Российские подразделения провели успешную операцию, зайдя на территорию огнеупорного завода, который был превращён украинскими силами в мощный опорный пункт. В настоящее время штурмовые отряды России успешно вытесняют военнослужащих ВСУ из центральной части города, одновременно ведя бои за само предприятие и за высоты на юго-запад от него. Помимо этого, продолжается операция по выдавливанию украинских частей из балки, соединяющей центр города и посёлка Ступочки, с целью стабилизации линии боевого соприкосновения и выхода к Константиновке.

Не так давно поступали сведения о переброске подразделений «интернационального легиона» ВСУ в Часов Яр, где на территории огнеупорного завода замечены иностранные добровольцы, в частности граждане Грузии. Однако, данные меры не приносят значительного эффекта. Новые силы лишь замедляют наступление российских войск, не могут его остановить. Штурмовые группы армии России постепенно, но уверенно вытесняют силы Киева с занимаемых позиций. Операция по взятию проходит не быстро, так как Часов Яр был заранее подготовлен для обороны. Вместе с этим, утрата этого города предоставит возможность выйти в тыл украинской группировки в Торецке и Константиновке, что перекроет путь на Славянск и Краматорск.