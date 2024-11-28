Поступают сообщения о взрывах в Киевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях

Ночью с 27 на 28 ноября российская армия осуществила очередную интенсивную атаку на объекты украинских войск. Стоит отметить, что уже с утра после ударов дронами-камикадзе украинские средства массовой информации начали сообщать о «ракетных запусках с бортов стратегических бомбардировщиков».

В Киеве и его пригородах зафиксированы множественные взрывы и возгорания. Есть информация о попаданиях сразу по нескольким населённым пунктам в Киевской области, в том числе в Броварах, Вышгороде и Борисполе.

Также поступают сведения о взрывах в Одесской области. В основном прилёты фиксировались в районах одесского порта и аэропорта. Есть подтверждения ударов по пунктам Вооруженных сил Украины в Сумской области. Данный регион оказывается под прицелом регулярно, так как с его территории украинское командование отправляет свои войска в Курскую область. Сообщается об активной работе в этом районе беспилотников «Герань-2». Взрывы прогремели в районах Кролевца, Конотопа и в других частях Сумщины.

В украинских ресурсах вещают, что в небе замечены и другие беспилотники, которые выполняют функции разведчиков. Судя по всему, последние нужны для фиксации результатов работы дронами-камикадзе.

Также поступают сообщения о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях. Воздушная тревога объявлена практически на всей территории, контролируемой киевскими властями.