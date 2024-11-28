Благодаря уникальной конструкции, свёрнутая часть дисплея может быть скрыта внутри корпуса.

Компания Samsung, похоже, готова применить свои знания в области технологий дисплеев для решения некоторых проблем. Недавние патенты компании раскрыли проекты, над которыми они могли бы работать в ближайшие годы. В этот список входят устройства с тройным складыванием, складные игровые карманные компьютеры и телефоны со сгибаемым экраном. Один из новых патентов Samsung описывает планшет именно с таким экраном.

Технология сгибаемого экрана представляет большой интерес для создания устройств с крупными экранами, которые при этом остаются карманными. Ранее выпущенный патент Samsung демонстрировал смартфон с подобной технологией. Это позволяло бы смартфону иметь квадратную форму, схожую с формфактором Galaxy Z Flip в сложенном состоянии.



Новый патент говорит о работе компании над «сворачивающимся» планшетом. Сам документ был зарегистрирован 26 ноября текущего года. В нём описываются некоторые компоненты и решения, которые могут быть применены в будущем устройстве. Согласно изображениям, планшет будет толще уже привычных моделей. Судя по всему, такой дизайн необходим, чтобы вмещать скрытую часть экрана, когда планшет находится в сложенном виде.

Однако, в документе не сообщается, какой может быть диагональ и конечные габариты будущего «сворачивающегося» планшета. Вероятно речь идёт о небольшом гаджете с диагональю 8-9 дюймов, а возможно, устройство сможет разворачиваться до 12-13 дюймов. Пока остаётся лишь дожидаться более подробной информации.