Новая модель получит чип MediaTek Dimensity 8350 и лишится OLED-экарна, но получит более мощный аккумулятор

Как сообщает инсайдер Digital Chat Station, в ближайшем будущем Honor представит свой новый высокопроизводительный планшет. По мнению источников, это может быть обновлённый вариант уже известного Tablet GT Pro, однако, его 11,5-дюймовый экран может лишиться OLED-матрицы, перейдя на IPS-панель.

Невзирая на это, устройство должно сохранить игровую частоту обновления в 144 Гц, как и у старшей модели. Плавность работы обеспечит процессор MediaTek Dimensity 8350. Стоит напомнить, что модель Pro обладает более мощным Snapdragon 8s Gen 3. С другой стороны, если это действительно произойдет, то Pad GT должен будет выйти существенно дешевле флагманского устройства. Также данный аппарат может стать первым в мире планшетом, основанным на новом чипе MediaTek. Устройство должно обладать удивительной тонкостью, несмотря на размеры своей батареи.

Как ожидается, это станет отправной точкой для новой, более агрессивной стратегии в области продуктов на китайском рынке, аналогично ожидаемому запуску ноутбука Honor. В то же время, новый планшет, который, по слухам, будет представлен одновременно с грядущим смартфоном из серии GT, вероятно, порадует фанатов компании своим запуском в декабре 2024 года.