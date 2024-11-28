Стартовая цена автомобиля составит 3 890 000 рублей





Официальный дистрибьютор Honda в России, компания «Мотор Плейс», объявила о скором запуске продаж кроссовера Vezel поколения 2025 года. Этот вседорожник будет доступен в трёх комплектациях, но только с одним двигателем мощностью 124 лошадиные силы. Начальная цена составит 3 890 000 рублей с учётом текущих акций.

Honda Vezel имеет размеры 4380х1790х1590 миллиметров и колесную базу в 2610 миллиметров, а объём багажного отделения достигает 1289 литров. В России этот кроссовер будет представлен с полуторалитровым бензиновым двигателем, работающим в паре с вариатором и имеющим передний привод в качестве единственного варианта. Ожидаемая расходная норма топлива составляет 6,3 литра на 100 километров.

Для модели Vezel в России предусмотрены три уровня оснащения: Lifestyle, Executive и Elegance. Базовая комплектация будет включать 18-дюймовые колёсные диски, светодиодные фары, а мультимедийная система будет иметь два экрана размером 7 и 9 дюймов.

Внутреннее оформление будет выполнено из кожи, и в нём появится возможность беспроводной зарядки для мобильных устройств. Также в комплектацию войдёт система водительских ассистентов Honda Sensing, включающая адаптивный круиз-контроль, функции мониторинга полосы движения и экстренного торможения, а также ряд других технологических решений.

Кроссовер сохранит традиционное решение Honda для увеличения пространства в салоне. Задний ряд сидений можно полностью сложить в сторону багажного отсека, что позволяет удобно разместить крупный груз. В более премиальных версиях автомобиля будут доступны панорамная крыша, увеличенный до 10,1 дюйма центральный дисплей и ассистент для спуска с горы, который эффективно работает на скорости от 0 до 20 км/ч.