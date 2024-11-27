В Европе начинают искать выход из складывающейся ситуации

Европейские государства, продолжающие закупать российский газ, стремятся найти альтернативные способы оплаты поставок после 20 декабря, чтобы не столкнуться с новыми санкциями США.

На прошлой неделе Вашингтон ввёл ограничения против Газпромбанка, который служит для расчетов с Москвой некоторым европейским странам, что увеличивает вероятность прекращения газовых поставок. Ранее Газпромбанк не попадал под санкции из-за возможного влияния на безопасность поставок в Европу.

До введения санкций внимание на газовом рынке сосредоточилось на возможности заключения соглашения для продолжения поставок газа на Запад через Украину в наступающем году. В текущем виде санкции США подразумевают, что даже при нахождении компромисса, европейские страны могут столкнуться с невозможностью осуществлять платежи, и, следовательно, поставки газа могут быть приостановлены в любом случае. Европа по-прежнему занимает центральное место на рынке экспорта трубопроводного газа «Газпрома».

Венгрия выразила обеспокоенность тем, что санкции Соединённых Штатов могут поставить под угрозу энергетическую безопасность страны, увеличивая вероятность преждевременного прекращения поставок российского газа через Украину. Словакия пока что воздерживается от официальных заявлений, однако, её крупнейшая газовая компания Slovensky Plynarensky Priemysel AS прямо заявляет о необходимости найти пути для обеспечения поставок через Украину в следующем году.

Австрия также может столкнуться с последствиями, так как она продолжает получать газовые поставки через Словакию, несмотря на то что крупнейшая энергетическая компания страны OMV AG была отключена от поставок Газпрома в этом месяце в результате разрыва платежей.

Турция, еще одна страна, испытывающая тревогу из-за санкций, продолжает транспортировать российский газ в Европу по трубопроводу «Турецкий поток». Власти Турции ведут переговоры с Соединёнными Штатами о соглашении, которое позволит им использовать Газпромбанк для расчётов за импортируемый газ. Это создаёт возможность для Турции выступать в роли моста для европейских компаний, предоставляя им возможность продолжать платежи за газ.