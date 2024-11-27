Подразделения проводят операции по вытеснению украинских войск с территории региона сразу в нескольких районах

Подразделения армии «Север» ведут наступление в Курской области, стремясь ликвидировать вторгшиеся силы Киева. Это указано в свежем отчёте Министерства обороны о ситуации в указанном регионе.

На данный момент Курский участок является ключевым для руководства Вооруженных сил Украины. Киев направил в регион значительные силы с целью удержания захваченных территорий. Хотя российское наступление и приостановилось, части армии «Север» постепенно вытесняют украинские формирования. Киевские войска понесли серьёзные потери, что подтверждают и бойцы ВСУ, однако, администрация Зеленского не намерена отдавать приказ на отступление.

Согласно информации от военного ведомства, российская армия нанесла удары по частям ВСУ в таких населённых пунктах, как Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово. За последние 24 часа украинские войска потеряли не менее 250 человек.

По данным источников, силы «Бесстрашных» продвигаются в районах Дарьино и Нижний Клин. Предпринимаются попытки закрепиться на трассе Коренево — Суджа в сторону Свердликово, но они пока не увенчались успехом из-за большого количества открытых полей перед селом. Есть сведения, что войска всё же освободили Новоивановку, но это пока не подтверждено официально. На востоке от Суджи не прекращаются боестолкновения в районе Плёхово, где российские силы вытесняют отряды ВСУ за реку Псёл, создавая условия для дальнейшего наступления.



