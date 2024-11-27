Военные корреспонденты сообщали об освобождении посёлка ранее, но в военном ведомстве предпочитают дожидаться полной зачистки от ВСУ

Военные силы Российской Федерации ведут наступательные действия на Покровско-Кураховском участке, постепенно окружая Курахово с севера и юга. Атака, осуществляемая штурмовыми подразделениями армии «Центр» на правом берегу Кураховского водохранилища, приводит к освобождению российской территории и укрепляет контроль над рядом населённых пунктов. В числе недавно официально освобождённых фигурирует село Новая Ильинка.

Согласно свежему отчёту, населённый пункт Новой Ильинки окончательно взят под контроль. Однако, само освобождение этого поселения произошло значительно раньше, когда российские войска осуществляли продвижение от села Ильинка в сторону Берестков. Новая Ильинка является небольшим селом, расположенным на правом берегу Кураховского водохранилища, между Ильинкой и Берестками.

В Новой Ильинке начинался железнодорожный мост, который использовался украинскими силами для переброски всего необходимого в Курахово. В марте текущего года мост был уничтожен в результате удара реактивной системы залпового огня «Ураган» 238-й гвардейской артиллерийской бригады, и с тех пор он не функционирует.

Следует отметить, что ситуация для украинских формирований также нелегка и в самом Курахово. Осталась лишь одна дорога для выхода из города, и она находится под постоянным обстрелом. Появилась информация о том, что военнослужащие Вооружённых сил Украины начали потихоньку выходить из города.

На других участках линии соприкосновения также отмечаются успехи. Происходит продвижение в районе Ровнополя, к западу от Великой Новосёлки, где идут интенсивные бои. В Часовом Яре и Торецке идёт тактическое продвижение, в то время как под Покровском продолжается окружение города. На Купянском направлении войска расширили плацдарм на правом берегу реки Оскол.