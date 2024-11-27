Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Volkswagen планирует продать свой завод в Синьцзяне
Предприятие будет выкуплено китайской компанией Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification

  Volkswagen покидает проблемный завод в китайском регионе Синьцзян, так как компания достигла соглашения с китайским партнёром о продаже активов покупателю, который связан с правительством Шанхая, сообщили источники агентства Reuters.

  Немецкий автопроизводитель совместно с SAIC продаст завод дочернему предприятию правительства Shanghai Lingang Development Group, называемому Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification (SMVIC). Сумма сделки пока неизвестна.

  Это решение связано с тем, что Volkswagen сталкивается с трудностями в наращивании продаж в Китае на фоне жесткой конкуренции и сокращающегося спроса. Европейским автопроизводителям также необходимо иметь дело с последствиями возможной торговой войны между Пекином и Европейским союзом, после того как ЕС ввел импортные пошлины на электромобили, произведённые в Китае.

  Volkswagen, который потерял статус самого продаваемого бренда в Китае в пользу BYD, совместно с китайскими компаниями, такими как Xpeng, занимается разработкой новых моделей, ориентированных на местных потребителей. К 2030 году планируется выпуск более 30 электромобилей и гибридов. Кроме того, Volkswagen продлит своё сотрудничество с SAIC на десять лет, до 2040 года. Совместное предприятие намерено представить 18 новых автомобилей к 2030 году, включая два новых модельных варианта уже в 2026 году.

  В последние годы компания столкнулась с проблемами в Синьцзяне, так как инвесторы начали активно требовать от автопроизводителя покинуть этот регион, где правозащитные организации зафиксировали серьёзные нарушения, включая использование массового принудительного труда в лагерях для заключенных. Пекин категорически отрицает информацию о подобных нарушениях.

  В текущем году немецкая компания сообщила о том, что проводит переговоры с SAIC относительно своих дальнейших шагов в Синьцзяне и изучает различные варианты развития ситуации.

#китай #автомобили #транспорт #volkswagen #shanghai motor vehicle inspection certification
+
Написать комментарий (0)
BYD призывает своих поставщиков снизить стоимость комплектующих
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Появились первые спутниковые снимки последствий удара "Орешником" по строениям "Южмаша"
67
Россия допускает размещение «Орешника» в Азии в качестве ответа на действия США — МИД РФ
37
NVIDIA готовит RTX 5090D для китайского рынка
2
Economist: Мобилизационные цели выполнены только на 65%
1
Депутат Рады Ткаченко: Около 150 тысяч человек вернулись из Украины в новые регионы РФ
5
Зеленский заявил о начале изучения осколков ударившей по "Южмашу" баллистической ракеты "Орешник"
4
Очередная партия новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 поставлена в войска
+
Цена биткойнов на кошельке, утерянном на свалке, достигла $700 млн, владелец требует компенсацию
3
ВС РФ осталось 12 километров до выхода к административным границам Днепропетровской области
+
Кризис в Bosch - компания уволит 5500 человек по всему миру, а рабочим в Германии урежет ЗП
1
Единственным поставщиком памяти GDDR7 для десктопных GeForce RTX 5000 будет Samsung
3
Истребитель-перехватчик МиГ-41 станет первым в России боевым самолетом шестого поколения
4
В России впервые выставлен на продажу подержанный лимузин Аурус Сенат
3
"Военная Хроника": Боевые блоки "Орешника" вызвали детонацию эквивалентную 7 тоннам тротила
8
Энтузиасты выпустили полноценную российскую озвучку для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
5
Украинские военные подтверждают переход Раздольного под контроль российской армии
+
Представлен ультра-роскошный седан Huawei Maextro S800, который бросает вызов Maybach
+
Российский "Панцирь-С1" впервые сбил перехватил американский дрон Switchblade-600
1
Свежее видео демонстрирует плавную анимацию в One UI 7 и изменения дизайна в стиле iOS
+
НАСА обнаружило секретную военную базу США на глубине 150 метров подо льдами Гренландии
2

Популярные статьи

О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
179
Почему Linux скорее мёртв, чем жив в настольном сегменте, а видеокарты AMD Radeon несостоятельны
50
Core i7-14700K vs Core i7-8700K – сколько процессоры Intel прибавили за 6 лет, и почему AMD лучше
61
Обзор платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite на примере смартфона Realme GT 7 Pro
6
Изучаем печальный опыт использования HDD для игр на примере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
27
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
6
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
30
О пассивном заработке в Steam для начинающих с цифрами и пруфами
7
Как менялись суперкомпьютеры: путь от вакуумных ламп и транзисторов до квантовых вычислений
2
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 14 (M5406W)
3

Сейчас обсуждают

Данияр Ерканов
16:10
Адамантий нужен
Voyager 1 неожиданно включил радиопередатчик, находившийся в состоянии молчания более 40 лет
appsht
16:06
Radeon 7000 серии мне не понравился, лютая косячная, каждый день жду обнову в надежде чтобы исправили косяки. Я в игры особо не играл кроме SH2R, в общем, жалею что брал, но на 4080 от куртки на тот м...
Почему Linux скорее мёртв, чем жив в настольном сегменте, а видеокарты AMD Radeon несостоятельны
Михаил Цайгер
16:03
Совершенно верно: самолёты 5-го пооколения ((F-35I) над Тегераном летать не могут, но они могут расхерачивать ПВО, охраняющую Тегеран, планирующими бомбами с дальности 110+ километров, а уже потом, по...
Почему Су-57 — лучший истребитель пятого поколения. Разбираем все преимущества самолёта
16:02
Меняю в отделе закупок sata на nvme, как раз по причине того, что разница есть, в outlook, excel, синхронизации автономных файлов, и скорости работы антивируса trellix, есть чем парировать?) Ну и 4к н...
Изучаем печальный опыт использования HDD для игр на примере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Алексей Белоусов
16:00
А что он хотел от превышения параметров установленных производителем?
Появились изображения будущего смартфона Samsung Galaxy A56 5G
Manageable Boy
15:59
Сложно взорвать, то чего нет, мамбет. У нищей великобритании их всего 400 выпущенно, часть не ездит, ибо сломанно. Так что сиди не кукарекай, и встречай Путина в Астане.
Конгрессмен Уолтц заявил, что ракеты ATACMS "не смотрят" в сторону Москвы и Петербурга
Юрий Марунченко
15:50
Гиперзвук 2 маха и гиакрзвук 10 махов, разница есть? Южмаш наверняка еще с советских времен имеет мощную ПРО, а уж с приходом туда НАТО в последние 10 лет завод наверняка усилил свою ПРО посредством п...
Россия допускает размещение «Орешника» в Азии в качестве ответа на действия США — МИД РФ
15:49
Он слышит, но не слушает, нибусь с плавающим неотзывчивым прицеллом достихпор игру проходит. И не слышал про оптимизацию.
Изучаем печальный опыт использования HDD для игр на примере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Святой Отец
15:46
Посылочку прямиком с астраханский области
Reuters: После изучения обломков "Орешника" стало понятно, что ранее такой тип ракет не применялся
Владимир Коба
15:45
Это не сложность, а проблемность. Игра не сбалансирована, не продумана. И сложности тут именно из-за этого. Это не плюс, это не доработка, ооочень крупная. Уровня васятины. Моды просто пытаются хоть к...
Stalker 2: Heart of Chornobyl оказалась слишком сложной для многих геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем