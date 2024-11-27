Предприятие будет выкуплено китайской компанией Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification

Volkswagen покидает проблемный завод в китайском регионе Синьцзян, так как компания достигла соглашения с китайским партнёром о продаже активов покупателю, который связан с правительством Шанхая, сообщили источники агентства Reuters.

Немецкий автопроизводитель совместно с SAIC продаст завод дочернему предприятию правительства Shanghai Lingang Development Group, называемому Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification (SMVIC). Сумма сделки пока неизвестна.

Это решение связано с тем, что Volkswagen сталкивается с трудностями в наращивании продаж в Китае на фоне жесткой конкуренции и сокращающегося спроса. Европейским автопроизводителям также необходимо иметь дело с последствиями возможной торговой войны между Пекином и Европейским союзом, после того как ЕС ввел импортные пошлины на электромобили, произведённые в Китае.

Volkswagen, который потерял статус самого продаваемого бренда в Китае в пользу BYD, совместно с китайскими компаниями, такими как Xpeng, занимается разработкой новых моделей, ориентированных на местных потребителей. К 2030 году планируется выпуск более 30 электромобилей и гибридов. Кроме того, Volkswagen продлит своё сотрудничество с SAIC на десять лет, до 2040 года. Совместное предприятие намерено представить 18 новых автомобилей к 2030 году, включая два новых модельных варианта уже в 2026 году.

В последние годы компания столкнулась с проблемами в Синьцзяне, так как инвесторы начали активно требовать от автопроизводителя покинуть этот регион, где правозащитные организации зафиксировали серьёзные нарушения, включая использование массового принудительного труда в лагерях для заключенных. Пекин категорически отрицает информацию о подобных нарушениях.

В текущем году немецкая компания сообщила о том, что проводит переговоры с SAIC относительно своих дальнейших шагов в Синьцзяне и изучает различные варианты развития ситуации.