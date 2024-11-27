Дополнение Phantom Liberty разошлось тиражом в 8 миллионов копий

Накануне CD Projekt RED опубликовала свой финансовый отчет за третий квартал 2024 года, в котором сообщалось, что игра Cyberpunk 2077 была распродана тиражом свыше 30 миллионов копий. DLC Phantom Liberty также заработало популярность, превысив 8 миллионов единиц за год.

Несмотря на старт, сопровождавшийся многочисленными ошибками и проблемами, особенно на консолях, Cyberpunk 2077 оставалась одной из самых ожидаемых игр в истории. В результате, даже с учетом всех недостатков, этот релиз стал крупнейшим цифровым запуском на сегодняшний день, достигнув продаж в 10,2 миллиона копий к январю 2021 года. После этого, вероятно, продажи замедлились на некоторое время.

Продемонстрировала отличные результаты для польской студии не только Cyberpunk 2077. Игры The Witcher продолжают быть востребованными даже спустя девять лет с момента своего последнего выхода. Общая выручка составила 55,7 миллиона долларов, а компания зафиксировала чистую прибыль на уровне 19 миллионов долларов. Накануне появилась еще одна значимая новость. Стало известно, что The Witcher 4, известный под кодовым названием Project Polaris, официально запущен в стадию полноценного производства.

Стоит напомнить, что у сиквела Cyberpunk 2077, получившего имя Project Orion, имеется отдельная команда, работающая в Северной Америке, что означает, что процесс разработки этой игры идёт параллельно. Тем не менее, вполне очевидно, что в ближайшие несколько лет основное внимание CD Projekt Red будет сосредоточено на создании новой игры во вселенной The Witcher.