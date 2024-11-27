Соответствующий законопроект был вынесен на обсуждение в парламент страны

В парламент Бразилии вынесен законопроект, который предусматривает создание стратегического резерва Bitcoin. Инициатива подразумевает формирование криптовалютного резерва RESBit. По замыслу авторов, данный резерв должен пополнить активы государственного Центрального банка, при этом доля RESBit не должна быть выше 5% от общих резервов.

Запланированный стратегический резерв BTC будет использоваться для обеспечения будущей цифровой валюты Бразилии — Real Digital (Drex). Управление RESBit предполагает применение технологий ИИ и блокчейна, находящихся под контролем специализированного консультативного комитета, состоящего из экспертов в области безопасности.

В проекте закона упоминается опыт Сальвадора. Государство в 2021 году стало первым во всём мире, легализовавшим BTC и присвоившим ему статус нацвалюты наряду с американским долларом. С ноября 2022 года правительство Сальвадора регулярно покупает по одному BTC каждый день с целью укрепления экономической независимости и привлечения иностранных инвестиций.

Резкий рост курса Bitcoin в значительной степени был стимулирован победой Дональда Трампа на выборах президента США. На этапе своей избирательной кампании Трамп выдвинул предложение создать в стране стратегический резерв BTC, что планировалось сделать для превращения США в своеобразный центр мировых криптовалют.

В настоящий момент цифровое золото торгуется на уровне $93 500, а самые рекордные значения были зафиксированы в районе $99 500.