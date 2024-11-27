Бойцам удалось выдавить из посёлка силы ВСУ. В настоящий момент происходит укрепление оборонительных позиций.

Российские войска продолжают наступательные действия в Харьковской области. На днях они достигли значительных успехов на Боровском направлении. Штурмовые группы дошли до посёлка Зеленый Гай, который находится в долине реки Оскол.

В течение суток боестолкновений украинским формированиям не удалось вытеснить российских штурмовиков из окрестностей этого населенного пункта, и теперь отряды постепенно закрепляются в селе. Аналитики подчёркивают значимость этого манёвра. Зеленый Гай расположен в стратегически важной долине реки Оскол. В данный момент передовые части российских войск спускаются с высот, ставя под угрозу тыл украинских сил.

Оценивать итоги этого наступления Вооружённых сил России пока что нельзя. Однако, учитывая, что в первые часы украинские формирования не смогли быстро остановить российский прорыв, есть основания полагать, что успех может продолжиться на этом участке линии боевого соприкосновения.

В общем, на Купянском направлении в Харьковской области обстановка остаётся довольно сложной. С одной стороны, Киев сумел вытеснить российские войска из Купянска, но с другой — украинским силовикам не удалось ликвидировать ранее созданный российский плацдарм на реке Оскол. Если верить украинским источникам, в этой операции были задействованы значительные силы. Тем не менее, российские подразделения смогли отразить все атаки украинские военных и сохранить позиции на занятом рубеже.