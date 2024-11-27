Именно с данного объекта была запущена баллистическая ракета «Орешник»

Российская Федерация приостановила воздушное движение над территорией полигона Капустин Яр, расположенного в Астраханской области. Именно оттуда был осуществлен запуск баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, о чем сообщают российские средства массовой информации.

Москва официально объявила о закрытии воздушного пространства над данным полигоном до 30 ноября, выпустив NOTAM (Notice to Airmen или Notice to Air Missions) — официальный документ, который уведомляет о любых изменениях в определенной зоне, способных воздействовать на безопасность воздушных операций.

«NOTAM сообщает о закрытии воздушного пространства над полигоном «Капустин Яр» до 30 ноября 2024 года» — сообщается в документе.

Некоторые эксперты полагают, что Вооруженные силы России готовят новый удар по Украине, возможно, вновь с использованием «Орешника», или планирует испытать какую-то новую технологию. Другие считают, что серьёзной эскалации не будет, предполагая, что цель заключается лишь в предупреждении западных партнёров. В то же время Министерство обороны подтвердило удары по Курской области, совершенные с использованием американских ракет ATACMS, заявив о подготовке ответных действий. Есть вероятность, что ограничения в воздушном пространстве над Капустиным Яром связаны именно с этой ситуацией.