Со слов инсайдера, эти данные портят имидж компании перед её инвесторами.

Информация о количестве активных игроков стала значимой в игровых кругах, особенно с учетом растущей популярности видеоигр, включающих элементы онлайн-сообщества. Многие разработчики игр начали более тщательно охранять информацию о своих последних релизах. В последнее время Square Enix испытывает трудности и решилась предоставить менее прозрачную информацию о продажах, например, Final Fantasy 16. Ubisoft тоже столкнулась с определенными проблемами в 2024 году, и ее руководство, возможно, стремится к более строгому контролю за некоторыми из этих данных.

Отчёт MP1ST, опубликованный Fandom Pulse, рассматривает информацию, предоставленную инсайдером Ubisoft, в которой утверждается, что компания обратилась к Valve с просьбой ограничить доступ к данным о численности игроков в Steam. По информации источника, Ubisoft стремится скрыть или полностью убрать информацию о количестве одновременно играющих пользователей в своих играх на платформе Steam, выражая недовольство тем, как игроки и СМИ часто обсуждают эти цифры.

В некоторых случаях геймеры используют статистику о количестве пользователей в Steam, чтобы подтвердить популярность видеоигр, в то время как Ubisoft желает представить «более позитивный имидж для инвесторов», которые могут испытывать сомнения. Согласно словам инсайдера, Ubisoft является одной из нескольких организаций, которые также попросили Valve сокрыть эти данные.

Valve и ее платформа Steam обычно получают положительные отзывы за их подход к сообществу и играм. Steam обычно акцентирует внимание на важности открытости для своей аудитории.