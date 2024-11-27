Сообщается, что данным проектом занимается большая часть команды CD Projekt Red.

Компания CD Projekt Red подтвердила, что работа над игрой The Witcher 4, пока известной под названием Project Polaris, достигла стадии активного производства. Новость была озвучена во вторник в рамках отчёта студии о финансовых результатах за третий квартал 2024 года.

«Я рад сообщить, что несколько недель назад проект успешно перешёл на стадию полномасштабной разработки. На данный момент это наш наиболее продвинутый проект, и мы вступаем в самый активный этап разработки. Хочу выразить благодарность команде и надеюсь на дальнейшие успехи», — отметил финансовый директор CD Projekt Red Петр Нелюбович на пресс-конференции.

На 31 октября 2024 года в студии числится 400 сотрудников, которые полностью заняты разработкой игры The Witcher 4. Это число немного ниже, чем 410, о которых упоминали в июле, так как часть работников была переведена на другие проекты внутри компании. Тем не менее, 400 человек составляют чуть более 61% всего штата, который сейчас работает над новой частью франшизы.

Параллельно с данным раскрытием, CDPR предоставила информацию о количестве разработчиков, работающих над другими проектами. В результате, команда, занимающаяся Polaris, является самой многочисленной, в то время как Project Orion — продолжение Cyberpunk 2077 — занимает вторую позицию.

The Witcher 4 был впервые анонсирован в октябре 2022 года, однако, точная дата выхода игры пока остается неизвестной. Этот проект, получивший название Polaris, обозначает старт новой эпопеи о Ведьмаке, который охватит еще одну трилогию в серии.