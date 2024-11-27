Компания CD Projekt Red подтвердила, что работа над игрой The Witcher 4, пока известной под названием Project Polaris, достигла стадии активного производства. Новость была озвучена во вторник в рамках отчёта студии о финансовых результатах за третий квартал 2024 года.
«Я рад сообщить, что несколько недель назад проект успешно перешёл на стадию полномасштабной разработки. На данный момент это наш наиболее продвинутый проект, и мы вступаем в самый активный этап разработки. Хочу выразить благодарность команде и надеюсь на дальнейшие успехи», — отметил финансовый директор CD Projekt Red Петр Нелюбович на пресс-конференции.
На 31 октября 2024 года в студии числится 400 сотрудников, которые полностью заняты разработкой игры The Witcher 4. Это число немного ниже, чем 410, о которых упоминали в июле, так как часть работников была переведена на другие проекты внутри компании. Тем не менее, 400 человек составляют чуть более 61% всего штата, который сейчас работает над новой частью франшизы.
Параллельно с данным раскрытием, CDPR предоставила информацию о количестве разработчиков, работающих над другими проектами. В результате, команда, занимающаяся Polaris, является самой многочисленной, в то время как Project Orion — продолжение Cyberpunk 2077 — занимает вторую позицию.
The Witcher 4 был впервые анонсирован в октябре 2022 года, однако, точная дата выхода игры пока остается неизвестной. Этот проект, получивший название Polaris, обозначает старт новой эпопеи о Ведьмаке, который охватит еще одну трилогию в серии.