Клиенты смогут выбрать одну из двух комплектаций: Luxury и Sport.

Кроссовер Dashing с полным приводом оснащён 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 185 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента, который работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Это на 5 лошадок меньше, чем у версии с моноприводом, и он медленнее разгоняется до 100 км/ч на 0,6 секунды — за 10,9 секунды. Максимальная скорость нового автомобиля составляет 180 км/ч.

Стандартное оснащение модели включает панорамную крышу, тонировку задних окон, атмосферное освещение внутреннего пространства, передние сиденья с вентиляцией, парктроники спереди и сзади, а также датчик дождя. В обновлённой версии модели Luxury комплектация отличается от переднеприводной версии наличием светодиодных противотуманных фар, функцией беспроводной зарядки для смартфонов, интеграцией Apple CarPlay и Android Auto, адаптивным круиз-контролем, а также встроенным видеорегистратором.

Модель Sport, стоимость которой составляет 3 379 000 рублей, включает в себя не только переднее пассажирское кресло с функцией массажа, но и выдвижную подставку для ног с памятью настроек. Кроме того, в «спортивных» кроссоверах появились тормозные суппорты зелёного оттенка. Модель Luxury имеет цену 3 650 000 миллиона рублей с учётом всех доступных функций.

С начала ноября в России также стартовали продажи кроссоверов X50, которые стали самыми доступными моделями этой марки на отечественном рынке. В дилерских центрах стоимость модели начинается от 1,99 миллиона рублей.