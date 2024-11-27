Данная модель предназначена для рабочих станций с Intel Arrow Lake

ASUS не стала тратить время в ожидании выхода специализированной платы для рабочих станций с процессорами LGA-1851. Есть сведения, что компания разрабатывает решение с чипсетом W880 и несколько плат для и рабочих машин среднего и начального уровня, причем их появление ожидается через несколько недель. ASUS решила адаптировать чипсет Z890, высококлассную потребительскую модель, для сборки рабочих станций.

Первое, на что стоит обратить внимание — это повернутый сокет. Все элементы конструкции были изменены, начиная с секции VRM с конфигурацией 16+2+1+2. Модули DIMM теперь находятся в верхней части, перемещен также один слот M.2. Этот нестандартный подход может оказаться весьма полезным для рабочих систем и корпусов с необычным дизайном формата ATX.

Материнская плата предлагает ряд расширенных возможностей для рабочих станций, в том числе поддержку разгона памяти DDR5 до 9066 MT/s. Её конструкция направлена на стирание границ между будущей серией Xeon W и Core Ultra. Вероятно, такие опции найдут отклик у некоторых любителей компьютерного железа.

Устройство имеет внушительные параметры подключения, включая три разъема PCIe x16, но стоит учитывать, что процессор предоставляет лишь 16 линий для данных слотов и M.2 SSD. Помимо этого, плата поддерживает сети 10GbE в дополнение к 2.5GbE. Однако, встроенный Wi-Fi отсутствует. Также доступна поддержка IPMI. На данный момент информация о цене и дате выпуска не раскрыта.