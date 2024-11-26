В ближайшие дни оно появится и на устройствах бренда Poco.

Практически две недели назад Xiaomi объявила, какие смартфоны и планшеты в скором времени получат Android 15 с обновлением HyperOS 2.0. Компания подтвердила, что до конца этого года обновления HyperOS 2.0 будут развернуты более чем для 50 устройств, из которых свыше десятка должны получить последнюю версию операционной системы уже в этом месяце.

Xiaomi не раскрыла множество подробностей по данному вопросу. Однако, по данным источников, HyperOS 2.0 уже достигла смартфонов линейки Xiaomi 14, в том числе версий, продающихся за пределами Китайской Народной Республики. Для справки, обновление получило номер сборки HyperOS2.0.4.0.VNCMIXM.

На самом деле, в начале месяца компания Xiaomi выполнила перенос Android 15 на модель Xiaomi 14, хотя это было представлено как HyperOS 1.1. По сути, обновление HyperOS 2.0.4.0.VNCMIXM не изменит основную версию Android для пользователей, уже работающих с последними сборками HyperOS 1.1. В то же время, HyperOS 2.0 включает множество новых функций, многие из которых связаны с технологиями искусственного интеллекта.

Ожидается, что и другие устройства, например Poco F6 Pro, начнут получать аналогичные сборки HyperOS 2.0 в ближайшие дни. Затем уже в декабре обновления будут поступать на смартфоны и планшеты линейки Redmi.