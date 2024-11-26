Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
АвтоВАЗ озвучил цены на обновлённые внедорожники Lada Niva Travel с подушками безопасности
Стоимость базовой версии вырастит до 1 330 500 рублей, а комплектация Comfort будет продаваться за 1 538 500 рублей

  АвтоВАЗ сообщил о запуске серийного производства внедорожника Lada Niva Travel, который теперь будет поставляться с подушками безопасности. В стандартную комплектацию войдут фронтальный эйрбэг и кнопка вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, тогда как более дорогие версии получат также пассажирскую подушку. Начальная цена автомобиля увеличилась на 16,5 тысячи рублей.

  В текущем прайс-листе Lada Niva Travel базовая модификация Classic стоит 1 314 000 рублей. После внедрения водительской подушки безопасности, согласно ближайшим данным от производителя, цена поднимется до 1 330 500 рублей. С начала выхода конфигурации Comfort внедорожники начнут получать подушку безопасности для переднего пассажира. В связи с увеличением оснащения цена автомобиля поднимется с текущих 1 408 000 рублей до 1 538 500 рублей.

  АвтоВАЗ также объявил о внедрении нового рулевого колеса — Niva Travel теперь будет оснащён современным трёхспицевым рулём. Некоторые источники сообщают, что это они будут такие же, как у Lada Granta. Однако, точные сроки выхода обновлённых внедорожников на рынок пока остаются неизвестными.

  В конце ноября стало известно о регистрации патента на дизайн новой осветительной техники — фар, которые ещё не установлены ни на одной серийной модели. По их конструкции можно предположить, что эти фары станут очередной модернизацией для Lada Niva Travel.

#автомобили #автоваз #lada #niva travel
+
Написать комментарий (0)
В России впервые выставлен на продажу подержанный лимузин Аурус Сенат
Автомобили «Москвич» будут использоваться кубинскими сервисами такси
На продажи кроссоверов и внедорожников в России приходится более 70% авторынка
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Появились первые спутниковые снимки последствий удара "Орешником" по строениям "Южмаша"
21
Voyager 1 неожиданно включил радиопередатчик, находившийся в состоянии молчания более 40 лет
25
Россия допускает размещение «Орешника» в Азии в качестве ответа на действия США — МИД РФ
6
NVIDIA готовит RTX 5090D для китайского рынка
2
Бесплатное обновление для Liar's Bar добавит атмосферу хаоса, локации и русскую рулетку
+
Economist: Мобилизационные цели выполнены только на 65%
+
Stalker 2: Heart of Chornobyl оказалась слишком сложной для многих геймеров
20
"Страна.ua": ВС России проникли в село Желтое, обойдя Покровск с юга
+
Депутат Рады Ткаченко: Около 150 тысяч человек вернулись из Украины в новые регионы РФ
4
Зеленский заявил о начале изучения осколков ударившей по "Южмашу" баллистической ракеты "Орешник"
4
Army Recognition: модернизированный Challenger 3 окажется намного мощнее российских Т-90М и Т-80БВМ
1
Российский Су-34 поразил американский ЗРК Avenger
+
Очередная партия новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 поставлена в войска
+
В России запустили уникальное производство амаранта
1
Новая ракета "Орешник" способна уничтожать подземные бункеры
+
Кризис в Bosch - компания уволит 5500 человек по всему миру, а рабочим в Германии урежет ЗП
1
На матрице Raspberry Pi RP2040 запустили «Змейку»
+
Единственным поставщиком памяти GDDR7 для десктопных GeForce RTX 5000 будет Samsung
1
Свежее видео демонстрирует плавную анимацию в One UI 7 и изменения дизайна в стиле iOS
+
Процессоры AMD Threadripper 9000 будут иметь от 16 до 96 ядер
1

Популярные статьи

PlayStation 6 может стать последней приставкой Sony, а часть вины лежит на руководстве и PS 5 Pro
49
Почему Су-57 — лучший истребитель пятого поколения. Разбираем все преимущества самолёта
21
Почему Core i5-12490F — лучший процессор для сборки недорогого игрового ПК на конец 2024 года
56
О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
122
Тонкая настройка PlayStation 5 — лайфхаки для геймеров
4
Core i7-14700K vs Core i7-8700K – сколько процессоры Intel прибавили за 6 лет, и почему AMD лучше
45
Обзор платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite на примере смартфона Realme GT 7 Pro
4
Почему Linux скорее мёртв, чем жив в настольном сегменте, а видеокарты AMD Radeon несостоятельны
35
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
2
Как менялись суперкомпьютеры: путь от вакуумных ламп и транзисторов до квантовых вычислений
1

Сейчас обсуждают

Сергей Николенко
18:47
Тебе говорят об одном, ты о другом. Тебе скажут заплати 50 баксов, ты бежишь платишь, тебе уже говорят плоти 85 баксов, ты бежишь платишь, через пол года тебе скажут 120 платить ты как терпила побежиш...
PlayStation 6 может стать последней приставкой Sony, а часть вины лежит на руководстве и PS 5 Pro
Amon Amarth
18:44
Какое такое? Поломка всегда возможна. А переключение на резервный канал изначально заложено программистами.
Voyager 1 неожиданно включил радиопередатчик, находившийся в состоянии молчания более 40 лет
NN000
18:42
кому надо тот 4 хдд в раид 0 сделает и обойдётся это в 1000 за ТБ - загрузка как на ссд
Изучаем печальный опыт использования HDD для игр на примере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Алексей Носков
18:40
Понабрали "волелюбного" мясца с улиц. Теперь время его утилизировать.
Главком ВСУ заявил о подготовке очередного наступления
beltar
18:37
Напали еще в 2014-ом. А активные бои в ЛДНР начались еще 15-го февраля 2022-го, после чего вопрос вступления России в войну в исполнение союзнических обязательств был неминуем. В общем, нам это вечное...
О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
Станислав Белоусов
18:37
"Военная Хроника": Боевые блоки "Орешника" вызвали детонацию эквивалентную 7 тоннам тротила
beltar
18:34
На да, когда игра начинается с текста о том, что "в нашей команде работали в т. ч. гомосеки", это многое говорит о приоритетах.
О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
VRoman
18:32
Насчёт жёсткости - это не так, высота никак не связана с жёсткостью. Жёсткость увеличивают чтобы подвеска держала увеличенный вес. И про комфорт: мне наоборот мягкая подвеска не нравится, бесит, комф...
На продажи кроссоверов и внедорожников в России приходится более 70% авторынка
Станислав Белоусов
18:31
"Военная Хроника": Боевые блоки "Орешника" вызвали детонацию эквивалентную 7 тоннам тротила
Максим Завразин
18:27
Что за компания Intel?
Обновления микрокода для Intel Arrow Lake содержат большие изменения зависимости частота-напряжение
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем