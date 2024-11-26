Стоимость базовой версии вырастит до 1 330 500 рублей, а комплектация Comfort будет продаваться за 1 538 500 рублей

АвтоВАЗ сообщил о запуске серийного производства внедорожника Lada Niva Travel, который теперь будет поставляться с подушками безопасности. В стандартную комплектацию войдут фронтальный эйрбэг и кнопка вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, тогда как более дорогие версии получат также пассажирскую подушку. Начальная цена автомобиля увеличилась на 16,5 тысячи рублей.

В текущем прайс-листе Lada Niva Travel базовая модификация Classic стоит 1 314 000 рублей. После внедрения водительской подушки безопасности, согласно ближайшим данным от производителя, цена поднимется до 1 330 500 рублей. С начала выхода конфигурации Comfort внедорожники начнут получать подушку безопасности для переднего пассажира. В связи с увеличением оснащения цена автомобиля поднимется с текущих 1 408 000 рублей до 1 538 500 рублей.

АвтоВАЗ также объявил о внедрении нового рулевого колеса — Niva Travel теперь будет оснащён современным трёхспицевым рулём. Некоторые источники сообщают, что это они будут такие же, как у Lada Granta. Однако, точные сроки выхода обновлённых внедорожников на рынок пока остаются неизвестными.

В конце ноября стало известно о регистрации патента на дизайн новой осветительной техники — фар, которые ещё не установлены ни на одной серийной модели. По их конструкции можно предположить, что эти фары станут очередной модернизацией для Lada Niva Travel.